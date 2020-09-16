MUĞLA Kafe hırsızı muavin çıktı - Son Dakika

Kafe hırsızı muavin çıktı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde müşteri olarak girdiği kafede bahşiş kutusundan 700 lira çalan ve güvenlik kamerası tarafından görüntülen D.E. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası D.E., adliyeye sevk edildi.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafeye geçen cuma günü müşteri olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, 50 lira tutan hesabını ödedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda bar üzerine duran bahşiş kutusuna yönelen zanlı, kutudaki 700 TL'yi çalıp hızla uzaklaştı. Olay anı ise, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine polis, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen asayiş ekipleri zanlının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Şehirler arası otobüslerde muavin olarak çalıştığı öğrenilen D.E. (39), terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen D.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.