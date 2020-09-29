Kafenin çatısı yandı, müşteriler dışarı koştu - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, kafenin bacasında çıkan yangın, kısa sürede çatıyı sardı. Müşteriler, panikle dışarı çıkarken, itfaiye ekiplerince alevler söndürüldü.

Bostanlı'da bulunan kafenin baca kısmında, saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatıyı sardı. Müşteriler, panikle kafeden çıkarken, çalışanlar da itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri, hemen müdahaleye başlayıp, alevleri söndürdü. Kafede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.