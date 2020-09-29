Kafenin çatısı yandı, müşteriler dışarı koştu (2) - Son Dakika

O ANLARI ANLATTILAR
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, baca kısmında başlayıp, çatıyı saran yangın nedeniyle kafede büyük hasar meydana geldi. Kafe yakınındaki binada oturan Çağan Başkent, evde olduğu sırada yoğun dumanı fark ettiğini belirterek, "Dışarı baktım, sis tabakası vardı. Yanan kafenin yanındaki tenis kortlarında randevum vardı. Evden çıkıp, geldim ve yangını gördüm. İtfaiye gelip, söndürdü" dedi.Fatih Sonyel ise yangının bacadan başladığını anlatarak, "Bir anda her tarafı alevler, aldı. Can kaybı ya da yaralanan olmadı" diye konuştu.Davut CAN/İZMİR,
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 17:09 - Kaynak: DHA
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