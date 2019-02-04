Son Dakika Haberleri: Kafenin Çöken Çatısının Altında Kalarak Ölen Genç Toprağa Verildi

Kafenin Çöken Çatısının Altında Kalarak Ölen Genç Toprağa Verildi

1 saat önce

BİTLİS'te bulunduğu kafenin çatısının kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitiren Tayfun Sulak (22) toprağa verildi, 3'ü asker 7 yaralı ise taburcu edildi.

Kafenin Çöken Çatısının Altında Kalarak Ölen Genç Toprağa Verildi, System.String[]
BİTLİS'te bulunduğu kafenin çatısının kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitiren Tayfun Sulak (22) toprağa verildi, 3'ü asker 7 yaralı ise taburcu edildi.

Yerdeki kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Bitlis'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında 5 katlı binanın terasındaki kafenin çatısı, kar kütlesi nedeniyle çöktü. Bu sırada kafade bulunan Tayfun Sulak hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı. Sulak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde  8 Ağustos Mahallesindeki Kadiriler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların ise dün akşam taburcu edildiği öğrenildi. Kafenin çöken çatısının enkazı ise kaldırıldı. 

- Bitlis

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:19 Kaynak: DHA

Bitlis, Güncel
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