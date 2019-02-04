Kafenin Çöken Çatısının Altında Kalarak Ölen Genç Toprağa Verildi
1 saat önce
BİTLİS'te bulunduğu kafenin çatısının kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitiren Tayfun Sulak (22) toprağa verildi, 3'ü asker 7 yaralı ise taburcu edildi.
BİTLİS'te bulunduğu kafenin çatısının kar kütlesi nedeniyle çökmesi sonucu yaşamını yitiren Tayfun Sulak (22) toprağa verildi, 3'ü asker 7 yaralı ise taburcu edildi.
Yerdeki kar kalınlığının yaklaşık 2 metreyi bulduğu Bitlis
'in Hüsrevpaşa Mahallesi'nde dün saat 14.30 sıralarında 5 katlı binanın terasındaki kafenin çatısı, kar kütlesi nedeniyle çöktü. Bu sırada kafade bulunan Tayfun Sulak hayatını kaybetti, 3'ü asker 7 kişi yaralandı. Sulak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından gece saatlerinde 8 Ağustos Mahallesindeki Kadiriler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bitlis Devlet Hastanesi
'nde tedaviye alınan yaralıların ise dün akşam taburcu edildiği öğrenildi. Kafenin çöken çatısının enkazı ise kaldırıldı.
- Bitlis
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:19 Kaynak: DHA
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