Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

13.05.2022 13:07
Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan'da bir kafenin mutfağının ocağından kaynaklanan yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan'da bir kafenin mutfağının ocağından kaynaklanan yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafenin mutfağına ait ocaktan dumanlar yükselmeye başladı. Çevrede ki vatandaşların ve kafe çalışanlarının müdahalesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri kısa süreli soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN

Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Erzincan, İtfaiye, Yangın, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika


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