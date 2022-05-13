Kafenin mutfağında çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Erzincan'da bir kafenin mutfağının ocağından kaynaklanan yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Olay sabah saatlerinde, Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı kafenin mutfağına ait ocaktan dumanlar yükselmeye başladı. Çevrede ki vatandaşların ve kafe çalışanlarının müdahalesi sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. İtfaiye ekipleri kısa süreli soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN