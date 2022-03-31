KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ - Son Dakika
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KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ

31.03.2022 11:36

İSTANBUL'da 5 gündür kayıp olan ve kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un (26) dayısı Müslüm Taşdemir, Ailesi ile hiçbir problemi yoktu.

İSTANBUL'da 5 gündür kayıp olan ve kafenin tuvaletinde ölü bulunan Seher Akkoyun'un (26) dayısı Müslüm Taşdemir, Ailesi ile hiçbir problemi yoktu. Ne olduğuna dair bir bilgimiz yok dedi.

Eyüpsultan ilçesi Göztepe Mahallesi'nde oturan Seher Akkoyun, 5 gün önce evinden ayrıldı. Ailesinin bir daha haber alamadığı Akkoyun için birçok yere ilanlar verildi. Dün Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir kafeteryanın çalışanları, kafeye ait tuvalette hareketsiz yatan kadın buldu. Hayatını kaybettiği belirlenen kadının, ailesinin haber alamadığı Seher Akkoyun olduğu ortaya çıktı. Akkoyun'un cansız bedeni kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken acılı ailesi ise kapıda kızlarının cenazesini bekledi.

Aile fertlerinden dayı Müslüm Taşdemir, Akkoyun'un ailesi ile hiçbir problemi olmadığını, anestezi bölümünden mezun olduğunu ve stajına devam ettiğini ifade ederek, 5 gündür haber alamıyorduk. Gittiği ilk gün telefonu kapalıydı. Bize ulaşmadı hiç. Ailesiyle problemi yoktu. Anestezi teknikeri olarak staj yapıyordu. Ne olduğuna, neden öldüğüne dair hiçbir bilgimiz yok dedi.

Akkoyun'un cenazesi memleketi olan Muş Varto'da toprağa verilecek.

KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ
KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ

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Son dakika: KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI: NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ Son dakika: KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI: NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu 4 gündür aranan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu İki kuzenini öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi İki kuzenini öldüren sanık hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Göztepe Mahallesi, Eyüpsultan, Kağıthane, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAFENİN TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNAN KADININ DAYISI NE OLDUĞUNU BİZ DE BİLMİYORUZ - Son Dakika


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