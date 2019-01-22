Son Dakika Haberleri: Kafes Avcılığına Göz Açtırılmıyor

Kafes Avcılığına Göz Açtırılmıyor

1 saat önce

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne bağlı Nemrut Dağı Milli Park Şefliği, 2018 yılında kafes avcılığında kullanılan 35 adet kınalı kekliği doğaya saldı.

Kafes Avcılığına Göz Açtırılmıyor, System.String[]
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne bağlı Nemrut Dağı Milli Park Şefliği, 2018 yılında kafes avcılığında kullanılan 35 adet kınalı kekliği doğaya saldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğüne bağlı Nemrut Dağı Milli Park Şefliği, 2018 yılı içerisinde canlı mühre ile kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 13 kişiye idari para cezası ve yaban hayvanlarına ait tazminat bedelleri talep edildi.

Yıl içerisinde 50'den fazla kafese ve tuzak malzemesine el konularak imha edilirken, muhafaza altına alınan toplam 35 adet kınalı keklik rehabilitasyonlarının ardından tekrar doğal yaşam alanlarına salınmıştır. Yine çok sayıda kaçak avcıya idari işlem yapılarak, ruhsatlı av tüfeklerine el konuldu.

2873 sayılı Milli Parklar Kanunun 14. ve 15. maddelerine muhalefetten 9 adet kaçak yapı yapan 9 şahıs ile orman arazisinden açma ve işgal teşebbüsünde bulunan bir şahıs hakkında yargı süreçleri başlatıldığı öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Güncel
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