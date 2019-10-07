Son Dakika Haberleri: Kafes avcısı jandarmaya takıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kafes avcısı jandarmaya takıldı

6 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 3 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Kafes avcısı jandarmaya takıldı, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 3 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.


Erciş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Pay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Pay bölgesinde yaptığı çalışmalarda bir kamyonete arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj kısmındaki kafeslerde 3 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Takozu olmayan otomatik av tüfeğine, kafeslere ve kekliklere el konulurken, şahsa idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Pay Jandarma Karakol Komutanına ve personeline teşekkürler ettiler. - VAN

Jandarma, Erciş, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi
Trafik polisi, ayakkabılarını çıkararak aşırı yağış nedeniyle tıkanan mazgalları temizledi Ağabeyinin 3'üncü kattan attığı 2,5 aylık çınar bebek öldü Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 10:20:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafes avcısı jandarmaya takıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]