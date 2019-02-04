Kafes Güzelleri Manisa'da Podyuma Çıktı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde Güvercin Severler Birliği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Klasik Hünkari' ve 'Manisa Azmanı' cinsi güvercin güzellik yarışması yoğun ilgi gördü.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Güvercin Severler Birliği tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Klasik Hünkari' ve 'Manisa Azmanı' cinsi güvercin güzellik yarışması yoğun ilgi gördü. Renkli görüntülere sahne olan yarışmaya çevre il ve ilçelerden getirilen 250 güvercin katıldı.



Manisa'ya özgü güvercin çeşitleri olan Manisa Azmanı ve Klasik Hünkari cinsi güvercinler, Salihli'de 5'incisi düzenlenen yarışmada görücüye çıktı. Gümüşçayı Çok Amaçlı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen güzellik yarışmasında güvercinler 12 farklı kategoride değerlendirmeye alınırken, dereceye giren güvercinlerin sahiplerine kupa ve madalya verildi.



Yarışmaya katılan güvercinlerle ilgili olarak puanlama yapan hakemlerden Anıl Öztüzün, "Genç arkadaşlarımız Manisa'ya özgü güvercin çeşitlerini gelecek nesillere aktarmak için büyük bir özveri gösteriyorlar. Bizlerde bu çabaların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Puanlama yaparken genel olarak dış görüm, kafa yapısı, gaga yapısı, tepe, paça ve kuyruk durumlarına bakılarak değerlendirme yapıldı ve puanları verildi." dedi.



Güvercin Severler Birliği adına konuşan Serkan Gündüz, Klasik Hünkari ve Manisa Azmanı Yarışması'nın bu yıl 5'incisini yaptıklarını, her yıl düzenledikleri yarışmaya ilginin artarak devam ettiğini söyledi. Kuşların çoğalması ve besleyenlerin teşviki için bu yarışmayı yaptıklarını belirten Gündüz, bu güvercinleri kültürel bir miras olarak gördükleri için yarışmayı düzenlediklerine vurgu yaptı. Gündüz, "Bu yıl 5'incisini düzenlediğimiz 'Klasik Hünkari' ve 'Manisa Azmanı' cinsi güvercin güzellik yarışmasına Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Sakarya, Çanakkale ve Manisa'nın bir çok ilçesinden katılım oldu. Yarışmada yaklaşık olarak 250 kuş yer aldı. Bu yarışma kuş türlerinin çoğalması adına da oldukça umut verici. 6 Hünkari, 6 Manisa Azmanı olmak üzere toplam 12 kategoride güvercinlerimiz yarıştı" dedi.



"Tescil çalışması tamamlandı"



Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu ve TEMA Vakfı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Murat Türkeş ise son beş yıl içinde bu ırkın gelecek kuşaklara aktarılması adına önemli çalışmalar yapıldığını kaydetti. Türkeş şunları söyledi:



"Son beş yıldır, çok uzun yıllar boyunca unutulan ve ülkenin önemli bir değeri olan kısa gagalı güvercin ırklarından Manisa Hünkarisi ve Manisa Azmanı konusunda bir uyanış, bir bilinçlenme var. Bende bir bilim insanı, güvercin sever olarak bu çabalara destek veriyorum. Özellikle bu ırkın gelecek kuşaklara Türkiye'nin bir kültürel miras ve biyolojik çeşitlilik olarak bırakılması adına çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda öncelikli hedeflerimizden biri olan Manisa Hünkarisinin tescil çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Bu çalışmamızı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine sunduk."



"Bu güvercinlerin Osmanlı döneminde ayrı bir yeri var"



"Manisa Azmanı ve Hünkari ırklarının Osmanlı dönemi ile bir bağı var" diyen Prof. Dr. Türkeş, "Özellikle Anadolu'nun batısında, İstanbul'da sarayda aralarında Manisa'nın da bulunduğu şehzade saraylarında güvercinci ve kuşçular vardı. Sarayın kuşçuları özellikle Hünkari ve diğer kısa gagalı kuşların gelişmesine büyük bir katkı vermişler. Hünkari, adından da belli olduğu gibi hünkarların, şehzadelerin beslediği bir kuş türüdür. Hünkari ve Azmanlar, aslında bir oyun kuşu değil süs kuşudur. Bu türlerin havada gösteri kabiliyetleri yoktur ama oldukça güzel bir görünüşe sahiptirler" şeklinde konuştu.



Yarışmada ayrı kategorilerde birincilik elde eden Hüseyin Osmanlı, "Bugün güvercinlerim farklı kategorilerde 2 birincilik bir de ikincilik elde etti. Babamlar 1955 yılında Yugoslavya'dan Türkiye'ye gelmiş. O günden bu yana güvercin bakıyor ve yetiştiriyoruz" derken, Yarışmaya Manisa'nın Kula ilçesinden katılan Mehmet Uçlu "15 yıldan beri güvercin sevdalısıyım. Manisa Azmanı ve Hünkarisini yaşatmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bugünde yarışmaya katıldım ve birinci oldum. Çok mutlu oldum. Manisamıza özgü kuşlarımıza sahip çıkılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Bu bizim için bir hobi"



Muzaffer Göl adlı yarışmacı ise "Manisa Klasik Azmanımız ve Hünkarimiz, gelecek nesillere aktarılması adına sahip çıkılması gerek türlerdir. Bu kapsamda her yıl düzenlenen bu yarışmaya katılarak bu türler için verilen desteğe katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizler için bu kuşlara bakmak, beslemek ayrıca bir hobi oldu. Bugünde yarışmada elde ettiğim birincilik için ayrıca mutluyum" dedi.



Kupa ve madalya verildi



12 farklı kategoride yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren güvercinlerin sahiplerine Salihli Kaymakamı Levent Kılıç ile Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından kupaları ve madalyaları verildi. Yarışmaya Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve Ali Rıza Üneveren, AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç'in yanı sıra çok sayıda güvercin sever de katıldı. - MANİSA

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