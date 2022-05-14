Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: "Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak" - Son Dakika
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Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: "Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak"

14.05.2022 11:00

Tekirdağ'da güvercin kafesini kıran hırsızlar, 40 güvercini çalarak kayıplara karıştı.

Tekirdağ'da güvercin kafesini kıran hırsızlar, 40 güvercini çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından konuşan güvercin sahipleri, "Gelip bizden isteseydi güvercin verirdik, para da istemezdik. Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak" dedi.

Olay, Çorlu Cumhuriyet Mahallesi Çobançeşme Konutları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, boş arazide bulunan güvercin kafesinin kapısını kıran kimliği belirsiz kişiler, Arif Andiç ve Cuma Kuran'ın yetiştirdiği 40 güvercini çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından güvercin sahiplerinin şikayeti üzerine polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili konuşan Arif Andiç, "Burada yaptıkları emeğe karşı bir saygısızlık. Gelip de bizden isteseler biz onlara güvercin verirdik. Kuşların hepsi cins kuşlar ve maddi boyutunun yanı sıra bizim için manevi değeri fazla. Bu kuşlara biz yıllardır emek veriyoruz. Azcık vicdanları varsa aldıkları kuşları geri getirsinler, başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Cuma Kuran da, "Bizim parayla işimiz yok. Biz bu kuşlara gözümüz gibi bakıyoruz, küçük yaştan beri gönül vermişiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak
Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak
Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak
Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak
Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak
Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak
Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak
Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: 'Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güvercin sahibinden hırsızlara tepki: "Azıcık vicdanın varsa o güvercinleri getirip bırak" - Son Dakika
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