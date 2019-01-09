Son Dakika Haberleri: Kafesteki Güvercinleri Çaldılar

Kafesteki Güvercinleri Çaldılar

37 dakika önce

Kırklareli'nde kafeste bulunan 25 kırlangıç ve güvercin çalındı.

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Kırklareli'nde kafeste bulunan 25 kırlangıç ve güvercin çalındı.

Edinilen bilgiye göre Ö.Ö. isimli şahıs kendisine ait 25 adet kırlangıç ve tip cinsi güvercini kafeste besledikten sonra kontrol edip evden ayrıldı. Ertesi günü güvercin ve kırlangıçları kontrol etmek için gelen şahıs kafesin boş olduğunu görmesi üzerine polis ekiplerine şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:21 Kaynak: İHA

Kırklareli, 3. Sayfa
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