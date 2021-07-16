Kafesten çıkarılmışlardı...Kendi rızalarıyla girdiklerini söylediler - Son Dakika

Kafesten çıkarılmışlardı...Kendi rızalarıyla girdiklerini söylediler

- Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kafesten çıkarılan uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, tedavi için kafese girdiklerini söyledi

ADANA - Adana'da organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda kafesten çıkarılan 2 kişi, uyuşturucu bağımlısı olduklarını ve bu nedenle kafese kendi rızalarıyla girdiklerini söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri liderliğini Ali Aksoy isimli şahsın yaptığı "Şirinler" olarak bilinen "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü"nün, "Örgüt Kurma ve Yönetme, Kasten Adam Öldürme, Yağma, Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Tehdit, Darp, Kasten Yaralama, İş Yeri Kurşunlama" gibi suçları işlediklerini tespit etti.

Polis bu tespitlerin ardından Ali Aksoy'un da da aralarında olduğu 45 şüpheliyi yakalamak için 13 Temmuz günü şafak vakti 43 adrese aralarında özel harekat, terör, çevik kuvvetin de olduğu 750 polisle Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da operasyon yaptı. Özel harekat polisi kapıları koç başıyla kırarak evlere girdi.

Ali Aksoy'un şirketinde yüksekliği yaklaşık 80 santim, genişliği ise yaklaşık 50 santim olan 3 katlı kafes olduğunu ve içinde İlyas Çelik ile Mehmet Uğurkan'ın olduğunu tespit etti. Polis iki şahsı kafesten çıkardı. Polis 43 adrese yaptığı operasyonda 38 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken Aksoy ailesi basın açıklamasında bulundu. Aile adına açıklamayı okuyan Ferhat Aydoğan, atılan bütün suçlamaların asılsız olduğunu öne sürerek, kafesteki 2 kişinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve kendi rızalarıyla aileleri tarafından getirildiğini söyledi. Aydoğan, "Bu bataktan kurtulmak için o kişiler aileleri tarafından bizlere getirilmekte. Emniyetteki ifadelerinden sonra da o kişiler aileleri tarafından bize getirilip tedavilerine devam ediliyor. Haberlerde konu olan kısımlardaki kafesler, ailenin şirketindeki ardiye odası olarak kullanılmaktadır" dedi.

İlyas Çelik ile Mehmet Uğurkan ise kafeslere kendi rızalarıyla girdiklerini, alıkoyma iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.