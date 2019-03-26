Son Dakika Haberleri: Kafeterya Alev Alev Yandı

Kafeterya Alev Alev Yandı

49 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesislerinin kafeteryası bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Kafeterya Alev Alev Yandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir halı saha tesislerinin kafeteryası bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Malkara 14 Kasım Stadyumu yanında bulunan ve işletmeciliğini Fikriye Bozkan'ın yaptığı halı saha tesislerinin yanındaki kafeteryada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, kafeterya kullanılamaz hale geldi. 

Olay yerine gelen Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, incelemelerde bulunarak işletme sahibine 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmayı sürdürüyor. - Tekirdağ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:21 Kaynak: DHA

Tekirdağ, Malkara, Güncel
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