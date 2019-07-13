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Kafeterya önünde işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı - BURSA

46 dakika önce

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.
Olay sonrası harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile İstihbarat Şubesi ekipleri, katil zanlısı Ömer D'nin yerini tespit etti.
Ekipler, şüpheliyi merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde yakaladı.
Polis, zanlının olayda kullandığı silahı ise aynı mahallede bulunan bir evin bahçesindeki tavuk kümesinde ele geçirdi.
Maktul Sinan Özkan'ın, kendisine borcu bulunan ve Ömer D'nin de arkadaşı olan kişiden alacağını tahsil etmesi konusunda zanlıdan uzun süredir yardım istediği ifade edildi. Şüphelinin bu konuya dahil olmak istememesi yüzünden ikili arasında çıkan kavga sonucu cinayetin işlendiği öğrenildi.
Ayrıca, kafeteryada karşılaşan iki arkadaştan Sinan Özkan'ın Ömer D'ye kafa atarak kaçtığı, onu kovalayan şüphelinin, koşarken yere düşen Özkan'a ateş ettiği belirtildi.
Gözaltına alınan Ömer D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sinan Özkan ile Ömer D. dün merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki bir kafeteryada karşılaşmış, daha sonra birlikte dışarı çıkan ikili arasında tartışma yaşanmıştı. Bu sırada Ömer D. tarafından tabancayla vurularak karın boşluğundan yaralanan Özkan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Katil zanlısı ise olay yerinden kaçmıştı.
Kafeterya önünde işlenen cinayetin katil zanlısı yakalandı - BURSA
Yıldırım, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:14 Kaynak: AA
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