Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı - Son Dakika
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Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

31.03.2022 11:57
Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

Eyüpsultan'da kaybolduktan 4 gün sonra Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulunan genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Eyüpsultan'da kaybolduktan 4 gün sonra Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulunan genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Eyüpsultan'da 4 gündür kayıp olan Seher Akkoyun (26) dün akşam saatlerinde Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulunmuştu. Yanında şırınga bulunan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Genç kızın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Yakınları tarafından alınan genç kızın cenazesi Nurtepe Cemevi'ne götürüldü.

Genç kızını dayısı Müslüm Taşdemir, kendileriyle ilgili bir sorunu olmadığını söyleyerek, "Ölüm sebebi hakkında hiçbir bilgimiz yok. Telefonu kapalıydı ulaşamadık. Kayıp olduğu ilk gün kapatmıştı telefonunu sonra haber alamadık. Tekniker stajyerdi. Bizimle ilgili en ufak bir sorunu yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı

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Adli Tıp Kurumu, Eyüpsultan, Kağıthane, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kafeteryada ölü bulunan genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı - Son Dakika


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