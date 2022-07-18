Kafeteryada yaşanan kavgada künde vakası! Sert şekilde yere çarptı - Son Dakika
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Kafeteryada yaşanan kavgada künde vakası! Sert şekilde yere çarptı

18.07.2022 10:55

Geçtiğimiz günlerde Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yol verme tartışmasında bir güreşçi, adamı asfalta çarparak ağır yaralamıştı. Bu olayın üzerinden sadece 3 gün geçmesi sonrası benzer bir vaka daha İstanbul Aksaray'da yaşandı. Kafeteryada alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki kişiden biri, diğerini kündeye getirerek yere sertçe çarptı.

Aksaray'da geçtiğimiz günlerde saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kafede oturan iki grup alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.

3. günde ikinci künde vakası! Kafede tuttuğu adamı sert şekilde yere yapıştırdı

KAFE BİR ANDA ER MEYDANINA DÖNDÜ

Karşısında bulunan şahsın tokat attığı genç, güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı. Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

3. günde ikinci künde vakası! Kafede tuttuğu adamı sert şekilde yere yapıştırdı

GÜREŞÇİ GİBİ KÜNDEYE GETİRDİ

Fatih Aksaray'da yabancı uyruklu şahıslar arasında yaşanan kavga anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, şahısların kavgaya tutuşup güreştikleri sırada arkadaşlarının ayırmaya çalıştığı daha sonra da ayrılan şahısların, çantalarını alarak hiçbir şey olmamış gibi kafeden çıkıp gittikleri görülüyor.

3. günde ikinci künde vakası! Kafede tuttuğu adamı sert şekilde yere yapıştırdı
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İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler İstanbul'da kafeteryada kavga kamerada: Güreşçi gibi kavga edip hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler Niğde'de Kızını ve Yeğenini Kurtarmak İçin Göle Giren Kişi Hayatını Kaybetti Niğde'de Kızını ve Yeğenini Kurtarmak İçin Göle Giren Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kafeteryada yaşanan kavgada künde vakası! Sert şekilde yere çarptı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Kafeteryada yaşanan kavgada künde vakası! Sert şekilde yere çarptı - Son Dakika
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