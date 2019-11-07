Kafeye giren hırsız, çaldığı madeni paralarla yakalandı

İZMİT'te bir kafeye girerek kasada bulunan madeni paraları çalan B.K., yakalandı. Hırsızlık anı kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay dün gece saatlerinde İzmit'te meydana geldi. Kafenin kapanmasının ardından, kafenin kapısını zorlayarak içeriye giren B.K., içeride bir süre gezindikten sonra kasaya yöneldi. Kasada bulunan bir miktar madeni parayı alan B.K., daha sonra dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen B.K., çaldığı paralarla beraber suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen B.K., burada tamamlanan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan B.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan hırsızlık olayı, kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.