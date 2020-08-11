Kafkaf Basketbol Şube Dr. Cem Karas'a emanet

ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonuna başlamasının hemen ardından, daha önce Basketbol Şube As Başkanlığı görevi yapan Cem Karas'ı Şube Başkanı görevine atadı.

Kaf Kaf'da Şube Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Eriş'in yerine atanan Cem Karas, Karşıyaka Basketbol Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'nın katılımıyla gerçekleşen yemekte eski Başkan Eriş'den görevi devraldı.

Göreve gelmesinin ardından açıklama yapan Pınar Karşıyaka Basketbol Şube Başkanı Cem Karas, "Öncelikle beni bu göreve layık gören Karşıyaka Basketbol Kulübü Başkanımız Turgay Büyük Karcı'ya çok teşekkür ediyorum. Ben göreve ilk defa 2009 yılında Basketbol Şube'de başladım. Daha sonra ana yönetimde görev aldım. 12 yıl Kulübün içerisinde değişik zamanlarda aktif rol alıp her zaman destekçi oldum. Ahmet Eriş'ten devraldığım görevimi en iyi şekilde yerine getirmek gayesindeyim. Sadece sahada değil, saha dışında da yenilikler getirmeye ve özellikle sağlığın çok önem kazandığı bu dönemde, yeni yapılanmalar için planlarımızı Turgay Büyükkarcı önderliğinde hep birlikte hayata geçirmek için çabalayacağız. Geçen sezon özellikle Avrupa'da ve kendi ligimizde çok başarılı bir sezon geçirdik. 2020-2021 sezonuna 10 Ağustos'ta başladık. Bu sezon da çok iddialıyız ve başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Bu sezon ki hedefimiz tabi ki sezonu kupalarla tamamlayabilmek" dedi.

"Sporcu Sağlığı Merkezini açıyoruz"

Aynı zamanda alanında başarılı bir hekim olan Kulak Burun Boğaz Uzmanı ve Yüz Estetik Cerrahisi Op. Dr. Cem Karas, Sporcu Sağlığı Merkezinin de müjdesini verdi. Pınar Karşıyaka Spor Kulübü ve tüm oyuncular için Koruyucu Hekimlik ve Sporcu Sağlığı Merkezi kuracaklarını belirten Op. Dr. Cem Karas, "Oyuncularımızın sadece sakatlık döneminde değil öncesinde de daha sağlıklı olmaları, hem salgın hastalık açısından koruyucu hekimlik hem de sağlıklı beslenme, psikolojik destek açısından önemli bir merkez olacak. Kişiye uygun kas kuvvetlendirme, egzersiz ve Rehabilitasyon gibi alanlarda hizmet verecek olan merkez için çalışmalarımıza başladık" diye konuştu. - İZMİR