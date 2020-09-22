Kafkas 2020 tatbikatında Karadeniz'den seyir füzesi fırlatıldı - Son Dakika

Rusya'da devam eden Kafkas 2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının Karadeniz ayağında Moskit gemisavar seyir füze sistemi fırlatıldı.

Rusya'da düzenlenen Kafkas-2020 Uluslararası Askeri Tatbikatının ikinci gününde hareketli anlar yaşandı. Rusya ile birlikte Ermenistan, Belarus, Çin, Myanmar, Pakistan ve İran askerlerinin katıldığı askeri tatbikatın sabah başlayan etabında Rusya'nın Astrahan bölgesindeki Aşuluk poligonunda katılımcı ülkelerin askerleri S-300 hava savunma sistemleri fırlattı. Buradaki tatbikatın ikinci kısmında ise askerler S-400, Buk-M2 ve Pantsir-S hava savunma sistemleri fırlattı. Hava savunma sistemleri tatbikatında 20 ayrı savaş uçağı kullanıldı. Tatbikatta hava savunma sistemlerinin havadaki yabancı cisimleri imha etme, savaş uçaklarının hava savunma sistemlerinden kurtulması ve hava saldırı püskürtme eğitimleri yapıldı.

KARADENİZ'DEN SEYİR FÜZESİ FIRLATILDI

Tatbikatın diğer ayağı ise Karadeniz'de gerçekleşirken Rusya donanmasındaki İvanovets ve R-60 gemilerinden Moskit tipi seyir füzesi fırlatıldı. Tatbikatta plana göre Karadeniz'deki gemilerden şaşırtılan hedeflere seyir füzeleri fırlatılarak söz konusu hedefler imha edildi. Ayrıca Su-24 tipi Rus yapımı savaş uçağının gemilere saldırısı yine Rus yapımı Su-30 tipi uçaklarla engellendi ve bu uçaklar etkisiz hale getirildi. Karadeniz'e kıyısı bulunan Krasnodar bölgesinden ise gemisavar füze sistemleri olan "Ball" ve "Bastion" gemi karşıtı füze sistemleri fırlatıldı. Yine plana göre bu füzeler de gemi hedeflerini imha etti.

(İHA)