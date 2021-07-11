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Kafkas ana arıları ilçedeki bal üretimini 3'e katladı - Son Dakika

Kafkas ana arıları ilçedeki bal üretimini 3'e katladı

11.07.2021 00:57
Kafkas ana arıları ilçedeki bal üretimini 3'e katladı, System.String[]

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çiftçilere dağıtılan saf Kafkas damızlık arıları neticesinde bal üretimi 3'e katlandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde çiftçilere dağıtılan saf Kafkas damızlık arıları neticesinde bal üretimi 3'e katlandı.

Göreve geldikleri ilk dönemde alt yapı ve üst yapı yatırımlarına ağırlık veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçedeki sorunların halledilmesinin ardından kırsal kalkınma ve hayvancılık projelerine ağırlık vermeye başladı. Bu kapsamda ilçe sınırları içerisinde yer alan arıcılara 300 adet saf Kafkas damızlık arı dağıtımı gerçekleşti. 2 yıl boyunca arıcılara verilen destek sayesinde ilçedeki bal üretimi önceki yıllara göre 3'e katlandı.

"Bal üretimini 1'e 3 oranında arttırdık"

Bal üretiminin ilçe genelinde arttığına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Saf Kafkas damızlık arı dediğimiz 300 adet ana kraliçe arıyı ilçemiz sınırları içerisinde ciddi derecede arıcılık yapan çiftçilerimiz ile buluşturduk. Görevde olduğumuz bu 2. dönemde en büyük görevimiz ve edindiğimiz vazife; insanlarımızı üretimle buluşturmaktır. Bunun için de belediye olarak üzerimize düşen her maddi manevi her şeyi yapmaya devam ediyoruz. Arı yetiştiriciliğindeki en önemli özellik; tabiattaki florayı arttırmak ve bozmamaktır. Arıcılarımız, küçük hayvancılığı arıların çiçeklerden polen topladığı bölgelerden kontrollü bir şekilde yapmalarıdır. Çünkü ne kadar çok ve çeşitli aroma, polen toplanırsa balın kalitesi ve oranı da o derecede yükselir. En çok ona dikkat etmemiz gerekir. Şu anda bal üretimini 1'e 3 oranında arttırdık. Daha fazla proje ile buradaki herkesin üretimin içerisinde pay sahibi olmasını sağlayacağız" dedi.

"Bal üretimimiz şu anda 100'de 100'den daha fazla artmış durumda"

Kafkas arılarının gelmesiyle birlikte bal üretimlerinin yüzde 100'den fazla arttığını ifade eden arıcı Eyüp Kır, "Arılarımız daha önceden yerli arılardı. Şimdi saf Kafkas arılarımız kırsal kalkınma projeleri kapsamında Tekkeköy Belediyesi tarafından üreticilere verildi. 2 yıldır damızlık arı desteği alıyoruz. Arıları ilk aldığımız sene çok güzel verim aldık. Arılarda oğlan meyli oldukça az ve hırçın değiller. Öte yandan aldığımız arıların dil uzunluğu da yerli arıdan daha fazla. Saf Kafkas arıların dil uzunluğu 7 mm civarında. Bu uzunluk da arıların bal toplama oranının yükselmesini sağlıyor. Kendi arı varlığımın yüzde 80'i bu arılardan oluşuyor. Bu şekilde bal üretimini devam ettireceğiz. Kafkas arıları geldiği sene 700 kilo bal elde ettim. Bu arıları belediyeden almadan önce ürettiğimiz bal 700 kilonun 3'te 1'i oranındaydı. Bal üretimimiz şu anda yüzde 100'den daha fazla artmış durumda" diye konuştu.

Tekkeköy'de arıcıların dışında çilek üreticilerine, salep üreticilerine, ceviz üreticilerine ve besicilere birçok destek verilmeye devam ediyor. - SAMSUN

Hasan Togar, Damızlık, Tekkeköy, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kafkas ana arıları ilçedeki bal üretimini 3'e katladı - Son Dakika Ekonomi


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