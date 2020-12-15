Kafkas arısı kar altında kışlıyor - Son Dakika

DOĞU Anadolu'da birçok bal üreticisi kovanlarını daha sıcak bölgelere götürürken Kars 'ın Susuz ilçesinde ata mesleğini sürdüren Serhat Aybek, Kafkas ırkı arıları bulunan kovanları kar altında kışlattı. Aybek, "Orijinal Kafkas arısı kesinlikle üşümez. Bizler arılarımızı çocuğumuz gibi besliyoruz. Kovanın üstüne strafor koyuyoruz ve bu şekilde daha iyi netice alıyoruz" dedi.

Arıcılıkta dört önemli ırktan biri olan Kafkas arıları, daha sağlıklı ve güçlü olması için dondurucu soğuğa rağmen açık alanda ve kar altındaki kovanlarda kışlatılıyor. Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yolboyu köyünde Kafkas arısı yetiştiriciliği yapan Serhat Aybek, arı dolu kovanları kar altında kışlattı. Orijinal Kafkas arısının üşümediğini ifade eden Aybek, "Orijinal Kafkas arısı kesinlikle üşümez. Bizler arılarımızı bir çocuk gibi besliyoruz, kovanın üstüne strafor koyuyoruz ve bu şekilde daha iyi netice alıyoruz. Ben arının sayısının artmasını değil, bahara daha güçlü çıkmasını istiyorum ve daha verimli hale gelmesini sağlıyorum. Bunun için de en önemli etken olarak arıyı dışarıda kışlatıyorum. 3 yıldır dışarıda kışlattığım arının çok iyi neticesini gördüm. Kafkas arısı dışarıda kar altında üşümez. Arının üşümemesi için kovanın sağlıklı bir şekilde izole edilmesi lazım. Arı zaten kendi ısısını sağlıyor, üzüm gibi salkım yaparak ısı dolaşımını sağlıyor. Arı ne demek istiyor, 'benim işime karışmayın'. Arı, 'benim doğada, bal veriminde, benim işime karışmayın' diyor. Biz arıcılar arıların elçisiyiz" diye konuştu.