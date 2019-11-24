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Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına Şekerci yeniden seçildi
6 saat önce
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanlığına Yıldız Şekerci yeniden seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:48 Kaynak: AA
Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanlığına Yıldız Şekerci yeniden seçildi.
Federasyonun, Tes-İş Konferans Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulunda genel başkanlık için Şekerci ve Mutlu Akkaya yarıştı.
Oylama sonucunda 190 oy alan Şekerci, yeniden genel başkan oldu.
Mutlu Akkaya ise 153 oyda kaldı.
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