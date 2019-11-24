Son Dakika Haberleri: Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına Şekerci yeniden seçildi
Son Dakika Güncel Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına Şekerci yeniden seçildi - Son Dakika

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına Şekerci yeniden seçildi

6 saat önce

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanlığına Yıldız Şekerci yeniden seçildi.

Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına Şekerci yeniden seçildi, System.String[]

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanlığına Yıldız Şekerci yeniden seçildi.

Federasyonun, Tes-İş Konferans Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulunda genel başkanlık için Şekerci ve Mutlu Akkaya yarıştı.

Oylama sonucunda 190 oy alan Şekerci, yeniden genel başkan oldu.

Mutlu Akkaya ise 153 oyda kaldı.

Tes İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 07:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi
Ankara Valiliği: Yarın ve salı günü F-16'lar test uçuşu yapacak Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu Muharrem İnce'den itiraf: Cumhurbaşkanı adayıyken Zonguldak mitinginde hasta değildim, adaylıktan çekilmeyi düşünüyordum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 01:53:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanlığına Şekerci yeniden seçildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]