Kafkas’ın konkordato geçici mühlet kararı kaldırıldı
38 dakika önce
Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. A.Ş.'den yapılan açıklamada konkordato geçici mühlet kararının bugün kaldırıldığı ifade edildi.
Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. A.Ş.'den yapılan açıklamada konkordato geçici mühlet kararının bugün kaldırıldığı ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:55
Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu Danimarka'da bir belediye haftalık 4 gün mesai 3 gün tatil uygulamasına geçti PKK tarafından 4 yıl önce kaçırılan asker, ailesine mektup gönderdi TEKNOFEST ziyaretçilere kapılarını açtı