Son Dakika Haberleri: Kafkas’ın konkordato geçici mühlet kararı kaldırıldı
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Kafkas’ın konkordato geçici mühlet kararı kaldırıldı

38 dakika önce

Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. A.Ş.'den yapılan açıklamada konkordato geçici mühlet kararının bugün kaldırıldığı ifade edildi.

Kafkas’ın konkordato geçici mühlet kararı kaldırıldı, System.String[]

Kafkas Pasta Şekerleme San ve Tic. A.Ş.'den yapılan açıklamada konkordato geçici mühlet kararının bugün kaldırıldığı ifade edildi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:55 
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