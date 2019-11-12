Kafkas iş adamları arasında ticari iş birliği artacak

Orhanlı Çerkes Kültür Derneği'nin düzenlediği ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki Kafkas iş adamlarının katıldığı istişare toplantısı Basti Otel'de yapıldı.

Kafkas iş adamlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıya Kafkas Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (KAFSİAD) Başkanı Cihan Kılınç, İstanbul Adıge Xase Dernek Başkanı Metin Şahin ve yönetimleri ile Balıkesir Dağıstan Dernek Başkanı Osman Göçmez ve iş insanı katıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren Orhanlı Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mehmet Aydemir, amaçlarının Kafkas iş adamları arasındaki ticari iş birliğini arttırmak olduğunu söyledi.



Aydemir, "Kafkas iş adamlarıyla ilk toplantımızı Balıkesir'de yaptık. Bu iş dünyasının aralarındaki ticareti arttırmak, iş ve güç birliği sağlamak istiyoruz. Bunun yanında Çekeslere dönük istihdam projelerimiz var. Toplantıda bunları konuştuk. Bir sonraki toplantımız uluslararası düzeyde olacak. Dünyanın çeşitli bölgelerindeki Kafkas iş adamlarını Balıkesir'de bir araya getirmek istiyoruz. İlk toplantımız destek verip katılan iş adamlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.