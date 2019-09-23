Son Dakika Haberleri: Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı Azerbaycan'da başladı
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Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı Azerbaycan'da başladı

1 saat önce

Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı başladı.

Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı Azerbaycan'da başladı, System.String[]

Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı başladı.


Azerbaycan'da Kafkas Kartalı 2019 Özel Kuvvet Tatbikatı, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla başkent Bakü'deki askeri üssünde başladı.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, üç ülke özel kuvvetlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımı, özel harekat yeteneklerinin ve iletişimin geliştirilmesi yönünde talimatları yerine getireceği belirtildi. Tatbikatta, hedefin imha edilmesi, rehinelerin kurtarılması, yaralıların kurtarılması ve diğer görevlerde ortak eğitimler yapılacak. 1 Ekim'e kadar devam edecek tatbikatlara Pakistanlı askerler, gözlemci olarak katılıyor. - BAKÜ

Azerbaycan, Gürcistan, Bakü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:50 Kaynak: İHA
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