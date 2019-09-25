Son Dakika Haberleri: "Kafkas Kartalı 2019" Özel Kuvvet Tatbikatı devam ediyor
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"Kafkas Kartalı 2019" Özel Kuvvet Tatbikatı devam ediyor

2 saat önce

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen "Kafkas Kartalı 2019" Özel Kuvvet Tatbikatı, yapılan atış çalışmalarıyla devam ediyor.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla Azerbaycan'da düzenlenen "Kafkas Kartalı 2019" Özel Kuvvet Tatbikatı, yapılan atış çalışmalarıyla devam ediyor.


Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Savunma Bakanlıklarının anlaşması uyarınca, "Kafkas Kartalı 2019" tatbikatı kapsamında üç ülkenin özel kuvvet birliklerinin, otomatik silahlar, tabancalar, keskin nişancı tüfekleri ve tek kullanımlık el bombası fırlatıcıları kullanarak atış çalışmaları yaptığı belirtildi. Açıklamada, karma gruplar şeklinde icra edilen ateş açma görevleri sırasında, özel kuvvetlerin profesyonelliklerini gösterdiği ve verilen görevlerin başarıyla yerine getirildiği vurgulandı.


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Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:02 Kaynak: İHA
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Kafkas Kartalı tatbikatından fotoğraflar
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