Kafkas Müslümanları Dini İdare Başkanı Paşazade, Patrik Bartholomeos'u ziyaret etti - Son Dakika

Azerbaycan Kafkas Müslümanları Dini İdare Başkanı Allahşükür Paşazade, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti.

Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleşen ziyarette, ilişkilerin güçlendirilmesi ve daha çok ortak çalışma temennisi dile getirildi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede, Paşazade, Türkiye'de gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Patrik Bartholomeos ile uzun yıllara dayanan bir iletişiminin olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de ziyarete ilişkin görüştüğünü ifade eden Paşazade, Aliyev'in Bartholomeos'a selamlarını ilettiğini kaydetti.

Paşazade, Azerbaycan'ın dinlerin kardeş ve dost bir şekilde yaşaması için başta Kafkaslar'da olmak üzere tüm dünyada barıştan yana olduğunun altını çizerek, "Azerbaycan Karabağ'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra da insanların dinlerini daha huzurlu ve rahat yaşaması için gayret etmeye devam edecek. İnşallah sizi en yakın zamanda Azerbaycan'a davet ediyoruz. Birlikte kiliseleri, katedralleri ve camileri, mescitleri ziyaret edeceğiz. Her zaman sağlığınız için duacıyız. Dinler arası saygı, kardeşlik ve diyaloğun korunması ve gelişmesi için biz de elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Paşazade, toplantıda hazır olan yeni Kadıköy Metropoliti Emanuil Adamakis'e sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Patrik Bartholomeos da ziyaretin kendisini onurlandırdığını kaydetti.

"Dinler ve medeniyetler arasındaki diyaloğu pekiştirmek ve güçlendirmek arzusundayız." diyen Bartholomeos, şunları kaydetti:

"Bunun için her zaman birlikte çalışmaya hazırız. Bize şeref verdiniz bizi mutlu ettiniz. Bu kıyamet içinde yüce Allah tüm insanlığı korusun. Bizi unutmadığınız için çok teşekkür ederiz. Sağlığınız için her zaman duacıyız. Sağlığınız çok kıymetli. Sağlığınız sadece Kafkasya Müslümanları için değil tüm insanlar için önemlidir. Size uzun ömürler diliyoruz. İnşallah gelecekte de yine buluşur birlikte çalışabiliriz."

Bartholomeos, Azerbaycan'a yaptığı önceki ziyarette rahmetli Haydar Aliyev tarafından karşılandığını belirterek, Aliyev'in "Buraya gelmeniz beni çok mutlu etti. Aramızda Türkçe konuşabildiğimiz için ayrıca mutluyum." ifadelerini hatırlattı.