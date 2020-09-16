Kafkas Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek - Son Dakika

Kafkas Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'ni, tıp ve veterinerlik fakültelerinin bazı sınıfları hariç diğer fakültelerde uzaktan eğitimle gerçekleştirecek.

Kafkas Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek, System.String[]

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi'ni, tıp ve veterinerlik fakültelerinin bazı sınıfları hariç diğer fakültelerde uzaktan eğitimle gerçekleştirecek.

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, rektörlük binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kente başka şehirlerden öğrencilerin gelmesiyle ortaya çıkabilecek riskleri engellemek için böyle bir karar aldıklarını aktardı.

Kovid-19 vaka sayısındaki artış nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinde yeniden düzenlemeler yaptıklarını ifade eden Kapu, "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi öğretim faaliyetimiz 5 Ekim'de başlayacak. Ülkemizde Kovid-19 pandemi süreci yeniden bir tırmanışa geçti, böyle olduğu için biz de eğitim öğretim faaliyetlerimize yeniden düzenlemeler yaptık." dedi.

Kapu, temel amaçlarının hem öğrencilerin sağlığını hem de yereldeki insanların sağlığını korumak olduğunu vurguladı.

Ortaya çıkabilecek hareketli ortamın getireceği sonuçları dikkate aldıklarını anımsatan Kapu, "Dolayısıyla öğrenci nüfusumuz hareketli genç bir nüfus, 20 bine yakın öğrencinin şehre geldiğini düşünürsek ve birçok farklı illerden gelecekler, dolayısıyla bu haraketliliğin sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri engellemek için böyle bir karar aldık." diye konuştu.

"Güz dönemimizi önemli ölçüde uzaktan eğitim yöntemiyle yapmaya karar verdik"

Kapu, geçen hafta üniversite senatosunun yaptığı toplantının ardından ilgili kararı aldıklarını hatırlattı.

Yüz yüze eğitim yapmayı kendilerinin de çok arzuladıklarını fakat güz dönemini uzaktan eğitimle tamamlamayı planladıklarını belirten Kapu, şunları kaydetti:

"Valimiz ve İl Pandemi Kurulu ile görüşmelerimizle ayrıca Sağlık Bakanlığının Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) yapmış olduğu tavsiye kararı doğrultusunda biz de şehrimizdeki pandemi sürecininin genel eğilimini dikkate aldığımızda güz dönemimizi önemli ölçüde uzaktan eğitim yöntemiyle yapmaya karar verdik. Tıp ile veteriner fakültemizin bazı sınıfları hibrit şeklinde yani hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitimin birlikte uygulandığı bir yöntemle, tıp fakültemizin 4. 5. ve 6. sınıfların eğitimleri başladı. Veterinerlik fakültemizin 4. ve 5. sınıfları hibrit eğitim modeliyle uygulama derslerinin bir kısmı yüz yüze olmak kaydıyla teorik dersleri uzaktan eğitim verme kararı aldık."

Kafkas Üniversitesi, Rektör, Karar, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kafkas Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Başhekim yardımcısı, hastane otoparkında tabancayla başından vurulmuş halde bulundu Bakan Koca, Türkiye geneli yoğun bakım yatak doluluk oranlarını paylaştı! 7 ilin yüksek yüzdesi korkuttu Son Dakika: Türkiye'de 16 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 1771 yeni vaka tespit edildi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü
Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi Komşusunu döven Halil Sezai'nin İzmit konseri iptal edildi         
21:45
Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi Son Dakika: ABD Merkez Bankası FED, politika faizinde değişikliğe gitmedi         
21:02
Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:45
Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı Bahçeli: Sadece adında Türk bulunan Tabipler Birliği derhal ve gecikmeksizin kapatılmalı         
20:37
Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi         
19:58
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi Andrija Zivkovic, attığı golle 20 gün önce gönderildiği Benfica'yı Şampiyonlar Ligi'nden eledi         
09:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 21:51:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kafkas Üniversitesi büyük ölçüde uzaktan eğitim verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei