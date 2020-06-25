Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi

Atatürk Üniversitesinin sağlık alanındaki bilgi ve birikiminden faydalanmak üzere Erzurum'a gelen Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek çeşitli konularda iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesinin sağlık alanındaki bilgi ve birikiminden faydalanmak üzere Erzurum'a gelen Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret ederek çeşitli konularda iş birliği görüşmesi gerçekleştirdi.

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Atatürk Üniversitesinin yarım asrı aşan sağlık tecrübesinin ülkesi için oldukça değerli olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Kapu, bu bilgi ve tecrübeden yararlanmak istediklerini ve bu kapsamda Rektör Çomaklı ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.


"Atatürk Üniversitesinin Bilgi ve Tecrübesinden Faydalanmak İstiyoruz"


Çalışmalarının ana hedefinin sağlık alanında gerçekleşen dönüşüme ayak uydurmak ve çağı yakalamak olduğunu kaydeden Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kapu: "Atatürk Üniversitesi bölgesi için lokomotif görevi taşıyor. Üniversite kuran üniversite misyonunu yıllarca yerine getirmiş olan ülkemizin böylesine değerli bir kurumu ile iş birliği görüşmesi yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle sağlık alanında ihtiyaç duyduğumuz her türlü bilgi ve beceriye Atatürk Üniversitesinin donanımlı altyapısı ve nitelikli personeli sayesinde ulaşacağımıza yürekten inanıyor, göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyorum" dedi.


"Yerli ve Milli Kalkınma Hamlesine Destek Veriyoruz"


Türkiye Cumhuriyetinin yerli ve milli kalkınma hamlesine yönelik ortaya koyulan iradeye akademik camia olarak ellerinden gelen tüm desteği verdiklerinin altını çizen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu hamleye destek vermek için topyekün bir kalkınmaya ihtiyaç olduğunu, Yeni YÖK vizyonu ile yükseköğretimde bu kalkınmanın sağlanmaya başlandığını söyledi.


Atatürk Üniversitesinin bölgesi için büyük önem taşıdığını belirten Rektör Çomaklı, Kafkas Üniversitesinin de komşu üniversiteler arasında yer aldığını bu sebeple her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını belirtti. Sağlık alanında ihtiyaç duyulan bilgi paylaşımını en üst seviyede karşılayacaklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, iki üniversitenin iş birliği içerisinde çalışmaları için bilgi ve tecrübe paylaşımını en üst seviyede tutacaklarını belirtti ve ziyaretinden dolayı mevkidaşı Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kafkas Üniversitesi ile iş birliği görüşmesi gerçekleştirildi - Son Dakika

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