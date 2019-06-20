Kafkas Üniversitesi'nde, "Aşıklık Geleneği" söyleyişi ve dinletisi
35 dakika önce
Kars Kafkas Üniversitesi'nde, "Aşıklık Geleneği" söyleşi ve dinleti etkinliği düzenlendi.
Kars Kafkas Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
'nde, "Aşıklık Geleneği" söyleşi ve dinleti etkinliği düzenlendi.
Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aşkın Çelik
ve Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat'ın düzenlediği "Aşıklık Geleneği" adlı söyleşi ve dinleti etkinliğine, Karslı aşıkları Bahattin Yıldızoğlu, Mahmut Karadaş, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu katıldı.
Doç. Dr. Aşkın Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat'ın Anadolu aşıklık kültürü üzerine verdiği bilgiler ve aşıkların seslendirdiği türküler, katılımcılar tarafından beğenildi.
"Aşıklık Geleneği" adlı söyleşi ve dinleti etkinliğinin sonunda Devlet Konservatuarı'nın abidevi hocası Prof. Dr. Rafig İmrani, aşıklık kültürü hakkında kısaca bilgi verdikten sonra etkinliği düzenleyen ve konuşmacı olarak katılan hocalara ve aşıklara teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. - KARS
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