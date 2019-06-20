Son Dakika Haberleri: Kafkas Üniversitesi'nde, "Aşıklık Geleneği" söyleyişi ve dinletisi
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Kafkas Üniversitesi'nde, "Aşıklık Geleneği" söyleyişi ve dinletisi

35 dakika önce

Kars Kafkas Üniversitesi'nde, "Aşıklık Geleneği" söyleşi ve dinleti etkinliği düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi'nde,
Kars Kafkas Üniversitesi'nde, "Aşıklık Geleneği" söyleşi ve dinleti etkinliği düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Aşkın Çelik ve Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat'ın düzenlediği "Aşıklık Geleneği" adlı söyleşi ve dinleti etkinliğine, Karslı aşıkları Bahattin Yıldızoğlu, Mahmut Karadaş, Ayhan Şimşekoğlu ve Gültekin Bulutoğlu katıldı.

Doç. Dr. Aşkın Çelik ve Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat'ın Anadolu aşıklık kültürü üzerine verdiği bilgiler ve aşıkların seslendirdiği türküler, katılımcılar tarafından beğenildi.

"Aşıklık Geleneği" adlı söyleşi ve dinleti etkinliğinin sonunda Devlet Konservatuarı'nın abidevi hocası Prof. Dr. Rafig İmrani, aşıklık kültürü hakkında kısaca bilgi verdikten sonra etkinliği düzenleyen ve konuşmacı olarak katılan hocalara ve aşıklara teşekkür belgesi ve çiçek takdim edildi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
Kars, Kafkas Üniversitesi, Yaşam
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