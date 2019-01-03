Son Dakika Haberleri: Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden 90 Bin Şehit İçin Saygı Nöbeti

Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden 90 Bin Şehit İçin Saygı Nöbeti

14 dakika önce

Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden 90 bin şehit için saygı nöbetiKARS - Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Sarıkamış'ta 90 bin şehit için saygı nöbeti tuttu.

Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden 90 bin şehit için saygı nöbeti

KARS - Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu öğrencileri Sarıkamış'ta 90 bin şehit için saygı nöbeti tuttu.
Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri kapsamında Allah-u Ekber Dağları'nda donarak şehit olan 90 bin Mehmetçiğin o dönemde yaşadığı zorlukları hissetmek adına öğrenciler eksi 20 derece soğukta temsili saygı nöbeti tuttu. Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu öncülüğünde üniversite öğrencileri, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümünde en fazla şehidin verildiği 26 Aralık günü yaklaşık 4 kilometre yürüdükleri Sarıkamış Şehitliği'nde temsili nöbet tutarak dedelerini andı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Sarıkamış şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Programda konuşan Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, "Bizim için önemli olan bu mukaddes topraklar için, bu kutlu dava için kendi canlarını hiçbir bedel ve karşılık olmaksızın seve seve ve isteyerek feda eden bu vatan evlatlarını üzerinde bulunduğumuz bu topraklarda şehit oldular. Allah ruhlarını şad etsin, makamlarını cennet eylesin" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından kız ve erkek öğrencilerden oluşan temsili askerler saygı nöbeti tuttu. Sarıkamış Şehitliği'nde temsili nöbet tutan öğrenciler nöbet değişimi de yaptı. Tören daha sonra protokol üyelerinin Sarıkamış Şehitleri Anıtına karanfil bırakma ile sona erdi.
Düzenlenen etkinliğe Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy, Rektör Yardımcıları öğretim üyeleri, öğrenciler, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:19 Kaynak: İHA

Sarıkamış, Kafkas Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li Heyet Ankara Adliyesi'nde! Tutuklu FETÖ Sanıklarının İfadesine Başvuracaklar Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı

Son Dakika! Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Muharrem İnce'den Mansur Yavaş'a Destek Açıklaması: Bir 'Alo' Demeniz Yeterli
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:33:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinden 90 Bin Şehit İçin Saygı Nöbeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]