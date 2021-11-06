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Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu'ya Gürcistan'da "fahri doktora" unvanı verildi - Son Dakika

Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu'ya Gürcistan'da "fahri doktora" unvanı verildi

06.11.2021 10:33
Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu'ya Gürcistan'da

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya, Gürcistan Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu'ya, Gürcistan Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi tarafından "fahri doktora" unvanı verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Kapu başkanlığında oluşturulan heyet, Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Maka Beridze'nin daveti üzerine üniversitede bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Beridze'nin üniversite heyetini rektörlük makamında kabulüyle başlayan ziyarette, heyetler adına her iki üniversite rektörü hediye takdim etti.

Üniversite bünyesinde bulunan Türkevi'ne yapılan ziyarette, Rektör Kapu Türkevi için her türlü desteği sağlayacağını bildirdi.

Ardından Veteriner Fakültesine geçilerek öğretim üyeleriyle toplantı yapıldı.

Her iki üniversite arasında lisans ve yüksek lisans konularını da içeren eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere ortaklaşa düzenlenebilecek kongre ve sempozyumlar hakkında değerlendirmeler yapılan toplantıda, Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi bünyesinde yeni açılan Veteriner Fakültesine sunulabilecek katkılar ve sonraki süreçlerde yapılacak faaliyetler konuşuldu.

Ziyarette, karşılıklı işbirliği çerçevesinde mutabakata varılan konuların anlaşma metnine dönüştürülerek her iki üniversite rektörünce imza altına alınmasında fikir birliğine varıldı.

Toplantının sonunda, Samtskhe-Cavakheti Devlet Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda, üniversiteler arası işbirliği, eğitim alanına yaptığı katkılar ve Kafkas Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına verdiği desteklerden dolayı Rektör Kapu'nun fahri doktora unvanına layık görüldüğü sürpriz olarak açıklandı.

Düzenlenen törenle Beridze tarafından "Fahri Doktora Unvan Belgesi" takdim edilen Kapu, bundan dolayı Beridze şahsında üniversite senatosuna teşekkür etti.

Ziyaretlerde, Kapu'ya üniversitenin dışilişkilerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Engin Kılıç, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Cihan, Fen-Edebiyat Fakültesi Kafkas Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı sözleşmeli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Roin Kavrelishvili, Kafkas Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Maia Meskhidze ile diğer yetkililer eşlik etti.

Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu'ya Gürcistan'da fahri doktora unvanı verildi
Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu'ya Gürcistan'da fahri doktora unvanı verildi
Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu'ya Gürcistan'da fahri doktora unvanı verildi

Kafkas Üniversitesi, Üniversite, Gürcistan, Doktora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu'ya Gürcistan'da 'fahri doktora' unvanı verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafkas Üniversitesi Rektörü Kapu'ya Gürcistan'da "fahri doktora" unvanı verildi - Son Dakika
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