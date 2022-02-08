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Kafkas Üniversitesindeki Afrikalı öğrenciler kültürlerini tanıttı - Son Dakika

Kafkas Üniversitesindeki Afrikalı öğrenciler kültürlerini tanıttı

08.02.2022 14:40
Kafkas Üniversitesindeki Afrikalı öğrenciler kültürlerini tanıttı

Kars'ın Kafkas Üniversitesince bu yıl ilki düzenlenen "Öğrenci Kültür Etkinliği" renkli geçti.

Kars'ın Kafkas Üniversitesince bu yıl ilki düzenlenen "Öğrenci Kültür Etkinliği" renkli geçti.

Üniversitenin konferans salonundaki etkinlikte, Afrikalı öğrenciler yöresel kıyafetleriyle dans gösterisi sundu, şiir okudu ve rap şarkı söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu, konuşmasında, farklı ülkelerden gelen öğrencileri kaynaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışmalarla daha fazla ülkeden öğrenci gelmesini hedeflediklerini ifade eden Kapu şöyle konuştu:

"Diğer tüm uluslararası öğrencilerimizin hepsiyle birlikte bazı programlar yapmayı planlamıştık ama maalesef pandemi süreci buna müsaade etmedi. Uluslararası öğrenci sayısında Türkiye'de ilk 10'a giriyoruz ve bu iyi bir rakam. Öğrencilerimizin çok etkin bir şekilde istifade etmelerini ve buradaki eğitim, öğretim faaliyetlerinden yararlanmalarını istiyoruz. Biz de özellikle Afrika'dan gelen öğrencilerimize elimizden geldiği ölçüde hem maddi manevi hem de gerekli desteği sunmaya çalışıyoruz. Bütün kültürel etkinlikleri çoğalarak biraz daha şehrin geneline yayıp bunu devam ettirmek istiyoruz."

Kurum müdürleri ve akademisyenlerin de katıldığı etkinlik sonunda başarılı öğrenciler ödüllendirildi.

Kafkas Üniversitesindeki Afrikalı öğrenciler kültürlerini tanıttı
Kafkas Üniversitesindeki Afrikalı öğrenciler kültürlerini tanıttı
Kafkas Üniversitesindeki Afrikalı öğrenciler kültürlerini tanıttı
Kafkas Üniversitesindeki Afrikalı öğrenciler kültürlerini tanıttı

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Rektör, Şarkı, Şiir, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kafkas Üniversitesindeki Afrikalı öğrenciler kültürlerini tanıttı - Son Dakika


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