Son Dakika Haberleri: Kafkasör arenada boğaların boynuz sesleri yankılandı
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Kafkasör arenada boğaların boynuz sesleri yankılandı

1 saat önce

Kafkasör arenada boğaların boynuz sesleri yankılandıARTVİN - Artvin'de bu yıl 39. kez düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamındaki düzenlenen boğa güreşleri nefes kesti.

Kafkasör arenada boğaların boynuz sesleri yankılandı
ARTVİN - Artvin'de bu yıl 39. kez düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kapsamındaki düzenlenen boğa güreşleri nefes kesti.
Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneği tarafından bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenen boğa güreşleri kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak, Deste ve Süperbaş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen Rize, Artvin ve ilçelerinden toplamda 99 boğa katıldı. Boğalara verilen Muhittin, Tiko, Karabele, Memati, Matkap, Kanca, İntikam, Virüs, Zebani, Rambo gibi birbirinden ilginç isimler dikkat çekti.
Boynuz ve doping kontrolü
Kafkasör Yaylasında güreşler öncesi kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle beslendi. Boğalar arenaya çıkmadan öncede boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuldu.
Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği güreşlerde 23 hakem görev aldı. Baş boğa sahibine 21 bin TL para ödülü verilirken, toplamda ise 92 bin TL para ödülü dağıtıldı.
Kafkasör arenada boğaların boynuz sesleri yankılandı
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:55 Kaynak: İHA
Sanat festivali, Artvin, Kültür Sanat
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