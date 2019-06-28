Kafkasör Festivali boğalarla kortej yürüyüşüyle başladı
17 dakika önce
ARTVİN'de, bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:23 Kaynak: DHA
ARTVİN'de, bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Festivalin kortej yürüyüşünde, boğalar ve sahipleri de yer aldı. Artvin
'de bu sene 39'uncu kez düzenlenen ve 3 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Artvin Valiliği önünde düzenlenen festivalin açılış törenine; Vali Yardımcısı Mustafa Uğur
Özerden, Belediye Başkanı Demirhan Elçin
ile kent sakinleri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Gösterilerin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşte boğalar ve sahipleri yer aldı. Caddede yürütülen boğalar, ilgi görürken, bazı kişilerin selfie çektiği görüldü. Şenlikler, ödüllü boğa güreşleri ile sürdürülecek.
- Artvin
Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak
Son dakika! BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi
Genç kız parkta dehşeti yaşadı! Erkek arkadaşı böyle sakinleştirdi
Ekrem İmamoğlu "24 Haziran'da makam araçlarını göstereceğim" demişti! İstifa kararı geldi