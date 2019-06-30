Son Dakika Haberleri: Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi
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Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi

1 saat önce

Artvin'de, bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi.

Artvin'de, bu yıl 39'uncusu düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sona erdi.
Artvin Boğa Güreşlerini Yaşatma Yaylalarını Koruma Derneğince bölgede 2 asırlık geçmişe sahip boğa güreşleri geleneğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen güreşler, kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirildi.
Dün başlayan boğa güreşlerinin son gününde "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorisinde 58 boğa, arenada kıyasıya mücadele etti.
Büyük orta kategorisinde Seçkin Kartal'a ait "Toto", başaltı kategorisinde Erkan Torun'a ait "Ara", baş kategorisinde ise Yılmaz Köse'ye ait "Sabri" adlı boğa birinci oldu.
Toplam 92 bin lira ödül dağıtılan güreşlerde, baş kategorisindeki şampiyon boğanın sahibi 21 bin, başaltı kategorisindeki birinci boğanın sahibi 18 bin, büyük orta kategorisindeki şampiyon boğanın sahibi de 15 bin lira ile ödüllendirildi.
Başaltı kategorisindeki bir boğanın güreş esnasında fenalaşması, boğaseverlerde endişeye neden olurken, veteriner hekimlerin ilk müdahalesi sonrası hayvan tedavi edilmek üzere arenadan çıkarıldı.
Çok sayıda kişi, boğa güreşlerinin yapıldığı arenanın etrafındaki ormanlık alanda kurdukları çadırlarda doğa ve festivalin tadını çıkardı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenliği sağlamak için yoğun mesai harcarken, 112 Acil Sağlık ekipleri de alanda hazır bulundu.
Soğuk hava ve yağmura rağmen renkli görüntülere sahne olan boğa güreşlerini, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Vali Yardımcıları Hasan Hüsnü Türker ve Mustafa Uğur Özerden, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ile 10 binlerce kişi izledi.
Festival, dereceye giren boğa sahiplerine madalya, kupa ve ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:13 Kaynak: AA
Sanat festivali, Artvin, Güncel
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