Kafkasör Yaylası'nın kış güzelliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kafkasör Yaylası'nın kış güzelliği - Son Dakika

Kafkasör Yaylası'nın kış güzelliği

6 saat önce

Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü.

Kafkasör Yaylası'nın kış güzelliği, System.String[]

Artvin'in ünlü Kafkasör Yaylası, yağan karla beyaza büründü. Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaşmasının ardından kartpostallık görüntülerin oluştuğu yayla, vatandaşların ilgi odağı oldu.


Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu Artvin'in ünlü turizm merkezi Kafkasör Yaylası da karla kaplandı. İl merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafedeki bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası, her mevsim olduğu gibi kışın da ziyaretçilerinin tercih ettiği yerlerin başında geliyor. Kar kalınlığının yer yer 70 santimetreye ulaştığı yaylada, doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.


Ladin, sarıçam, kayın, gürgen ve ormangülü ağaçlarıyla kaplı yaylanın karlı halini merak eden vatandaşlar yaylanın yolunu tuttu. Kafkasör Yaylası'nın beyaza bürünmüş halini merak eden vatandaşlar, yaylaya çıkarak bol bol fotoğraf çekti.


Ziyaret için Artvin'e gelen ve yaylaya çıkan Ramazan Ardıç, "Yoğun kar yağışı eşliğinde yaylaya çıktık. Biraz kartopu oynadık eğlendik. Burasının muhteşem bir doğası var, yazın tekrar geleceğim" diye konuştu.


Kafkasör Yaylası'nı merak eden misafirleriyle birlikte yaylaya çıkan Hafız Seçkin ise "Kar yağışı eşliğinde yaylaya çıktık. Araç çıkmayınca bırakıp yola yaya devam ettik. Yürümek iyi geldi doğanın keyfini çıkardık. Misafirlerim Kafkasör'ü çok beğendiler, yazın tekrar gelmeyi düşünüyorlar" dedi. - ARTVİN

Doğu Karadeniz Bölgesi, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uyardı: Yoğun kar yağışı etkili olacak
Meteoroloji'den 23 ile kar yağışı uyarısı yapıldı Türkiye 2019 yılında turizmden 34,5 milyar dolar gelir sağladı Vali, Zonguldak'taki maden faciasındaki son durumu anlattı: Allah bize de biraz daha akıl fikir versin

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 16:36:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kafkasör Yaylası'nın kış güzelliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]