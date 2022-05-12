Kafkasya'ya ilişkin güncel sorunlar başkentteki uluslararası kongrede ele alındı - Son Dakika
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Kafkasya'ya ilişkin güncel sorunlar başkentteki uluslararası kongrede ele alındı

12.05.2022 19:27
Kafkasya'ya ilişkin güncel sorunlar başkentteki uluslararası kongrede ele alındı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi'nde Kafkasya'ya ilişkin güncel sorunlar ele alındı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi'nde Kafkasya'ya ilişkin güncel sorunlar ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "II. Uluslararası Kafkasya'nın Geleceği Kongresi"nin ikinci gününde, Kafkasya'da bölgesel ihtilaflar, çözüm yolları, ekonomik ilişkiler, ulaşım ve enerji güvenliği tartışıldı.

"Kafkasya'da Ekonomik İlişkiler, Ulaşım ve Enerji Güvenliği" başlıklı oturumunda konuşan Singapur'un Ankara Büyükelçisi Jonathan Tow, ülkesinin doğal gaz ve enerji sektör hakkındaki deneyimlerini paylaştı ve Kafkasya bölgesi ile Singapur arasındaki benzerliklere değindi.

Singapur'un nüfusunun düşük olmasına rağmen stratejik bir bölgede, önemli bir ticaret yolu üzerinde bulunduğunu kaydeden Tow, Kafkasya'nın da aynı şekilde önemli bir bölgede yer aldığını söyledi.

Tow, Singapur'un hiç petrole sahip olmamasına rağmen dünyanın üçüncü büyük petrol rafinerisine sahip olduğunu belirterek, "Bu nasıl meydana geldi? Dünyanın petrolünün yaklaşık dörtte biri deniz yoluyla naklediliyor. Singapur'dan çok fazla petrol geçiyor. Bu stratejik konum olarak bizlerin Singapur olarak bu sektöre, potansiyel akışa girebilmemizi sağladı." dedi.

Öte yandan stratejik konumun yeterli olmadığının altını çizen Tow, bu nedenle petrokimya ve farklı sektördeki şirketlerin Singapur'a yatırım yapmalarını sağladıklarını ve son 20-30 yıl içerisinde çok güçlü bir petrokimya endüstrisi meydana getirdiklerini ifade etti.

Tow, sektördeki rekabet nedeniyle her zaman bu konuma sahip olmayı düşünemeyeceklerini, bu nedenle Singapur olarak petrokimya endüstrisi gelişirken hep "ileride olmaları" gerektiğini vurguladı.

Büyükelçi Tow, Singapur'da gelecekte petrolün yerini neyin alabileceğini ve ülkenin stratejik konumunu nasıl değerlendirebileceklerini düşündüklerini söyledi.

"Biz bu bölgede yaşarken, Kafkasya'yı bir köprü olarak görmek istiyoruz"

Kongrenin "Kafkasya'da Bölgesel İhtilaflar ve Çözüm Yolları" oturumunda konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Ankara Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Alexandr Sotnichenko ise Kafkasya bölgesindeki ülkelerin "Kafkasya Birliği" projelerine değindi.

Rusya, İran ve Türkiye gibi bölgesel aktörlerin önemini ifade eden Sotnichenko, "Bölgesel aktörler büyük savaş istemiyor. Çünkü savaş nedir? Mülteci, kaçakçılık, ticari yolların kapanması. Biz bunu istemiyoruz. Biz bu bölgede yaşarken, Kafkasya'yı bir köprü olarak görmek istiyoruz." dedi.

Sotnichenko, "Biz, Türkiye, İran ve Rusya için, barış ve diplomasi yoluyla çalışmayı tercih ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bölge dışı aktörlere de dikkati çeken Sotnichenko, ABD'nin küresel liderliğini korumak istediğini, ancak Çin, Rusya, Türkiye ve İran gibi Avrasya aktörleri nedeniyle gücünün zayıfladığını dile getirdi.

Astana sürecine de değinen Sotnichenko, "Biz, İran, Türkiye ve Rusya arasında Suriye problemini çözmeye başladık ve çok yol katettik. Astana'da veya başka yerlerde Kafkasya problemlerini de çözebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Dün başlayan Kongre, yarın yapılacak Genç Araştırmacılar Çalıştayı ile sona erecek.

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Türk uzmanlar, Novovoronej NGS'deki personel eğitimini değerlendirdi Türk uzmanlar, Novovoronej NGS'deki personel eğitimini değerlendirdi Kafkasya'nın geleceği başkentteki uluslararası kongrede tartışıldı Kafkasya'nın geleceği başkentteki uluslararası kongrede tartışıldı

Singapur, Kafkasya, Türkiye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kafkasya'ya ilişkin güncel sorunlar başkentteki uluslararası kongrede ele alındı - Son Dakika


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