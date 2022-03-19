Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis

19.03.2022 11:57
Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis

Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapisANKARA'da, kaftan ve çeşitli otantik kıyafetlere emdirilerek kargo ile İngiltere ve Kanada'ya 16 kilo 700 gram baz morfin göndermek isterken yakalanan İran Uyruklu Mahdı Ghasemı(35), 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu...

Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis

ANKARA'da, kaftan ve çeşitli otantik kıyafetlere emdirilerek kargo ile İngiltere ve Kanada'ya 16 kilo 700 gram baz morfin göndermek isterken yakalanan İran Uyruklu Mahdı Ghasemı(35), 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu yargılandığı davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Polis ekipleri, kargo ile yurt dışına uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine, 24 Aralık 2020 tarihinde Yenimahalle ilçesindeki kargo firması şubesine baskın düzenledi. Kargo firması görevlileri, Hamıd Reza Sandıanı adıyla bir kişinin İngiltere ve Kanada'ya gönderilmek üzere 2 adet paket teslim ettiği söyledi. Cumhuriyet Savcının talimatıyla, söz konusu paketlerin bulunduğu kutular açıldı. Kutulardaki paketlerden kaftan ve bazı otantik kıyafetler çıktı. Yapılan incelemede kaftan ve kıyafetlere emdirilmiş halde 16 kilo 700 gram baz morfin tespit edildi. Aynı gün güvenlik kamerası görüntülerini takibe alan polis, kargoyu bırakan kişiyi, otobüsle İstanbul'a giderken Çamlıdere mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı. Hamıd Reza Sandıanı adıyla kargo teslim eden şüphelinin, İran uyruklu Mahdı Ghasemı olduğu belirlendi.

30 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ Mahdı Ghasemı, polisteki sorgusunda paketlerin içinde uyuşturucu olduğunu bilmediğini ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Ankara Adliyesi'nde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sonunda Mahdı Ghasemı hakkında 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Kargo firmasına ait güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına delil olarak sunuldu. Görüntüde, Mahdı Ghasemı'nın kaftan ve kıyafetlerin bulunduğu paketleri görevliye teslim etmesi, görevlinin de paketleri açıp kıyafetleri kontrol etmesi, bazılarını kokladıktan sonra tekrar paketlere koyması yer aldı.YÖRESEL KIYAFET TİCARETİ İDDİASIAnkara 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Mahdı Ghasemı, karar duruşmasında hakim karşına cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Sanık Ghasemı, İstanbul'da yaşadığını, İran'da tanıdığı Hamıd isimli kişinin kendisine yöresel kıyafet ticareti yaptığını söyleyerek iş teklif ettiğini iddia etti. İşsiz olduğu için teklifi kabul ettiğini belirten sanık, o gün kargoya verdiği kıyafetlerin içinde uyuşturucu madde bulunduğunu bilmediğini söyledi. Kargoyu, işin patronu olduğunu söyledikleri Hamıd Reza Sandıanı adına teslim etmelerini istediklerini belirten sanık Ghasemı, "Yöresel kıyafet ticareti yaptığımızı düşünüyordum. Bu kişiler beni kullanmışlar. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ghasemı'ya 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis
Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis
Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis
Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis
Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kaftan içinde uyuşturucu ticaretine 16 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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