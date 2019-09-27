Kaftancıoğlu: Ceza davası değil, cezalandırma
1 saat önce
9 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DW Türkçe'ye verdiği röportajda "Toplum artık bunun siyasi bir karar olduğunu görüyor" dedi.
9 yıl hapis cezasına çarptırılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DW Türkçe'ye verdiği röportajda "Toplum artık bunun siyasi bir karar olduğunu görüyor" dedi. Kaftancıoğlu, yargı reform taslağı için "Dağ fare doğurdu" değerlendirmesini yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:01
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