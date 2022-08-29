Kaftancıoğlu: CHP İl Başkanlığı Görevimi Halihazırda İcra Etmekteyim. Eleştirmek Benim İçin Hak Değil, Zorunluluktur

GAYE ŞEYMA CAN- FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Gençlik Kolları il başkanları toplantısında kullandığı "Demokrasi yoluyla bir diktatörü bu ülkeden göndereceğiz" cümlesi nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla savcılığa ifade verdi. Kaftancıoğlu ifadesinde, "CHP İl Başkanlığı görevimi halihazırda icra etmekteyim. Eleştirmek benim için hak değil, zorunluluktur" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, partisinin 12 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Planlama Ajansı'nın Florya'daki merkezinde düzenlediği Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda söylediği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlarının şikayeti üzerine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Kaftancıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade verdi.

Kaftancıoğlu, kendisinin verdiği bilgiye göre, savcılığa şu ifadeyi verdi:

"HALİHAZIRDA CHP İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ İCRA ETMEKTEYİM: Ben halihazırda CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini icra etmekteyim. Türkiye'deki siyasi olguları takip etmek ve bu olgulardaki tespit ettiğim olumsuzlukların düzeltilebilmesi için gerekli çabayı ve tepkiyi göstermek, bir siyasetçi olarak kaynağını Anayasa'dan alan asli vazifemdir.

ELEŞTİRMEK BENİM İÇİN HAK DEĞİL ZORUNLULUKTUR: Ana Muhalefet Partisi'ne mensup bir siyasetçi olarak icra ettiğim görev yukarıda da izah ettiğim üzere kamusal bir görevdir. Yürütmeyi oluşturan siyasilerin, Cumhuriyet'in temel ilkelerine aykırı şekilde iktidar alanını genişletme gayretlerini eleştirmek benim için bir hak değil, zorunluluktur. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Güncel Türkçe Sözlükte 'Diktatör' kelimesi 'Bütün siyasi yetkileri kendinde toplamış bulunan kimse' olarak tarif edilmiştir. Görüldüğü üzere siyasi terminolojiye ait bir kelime olan diktatör ifadesinin siyasi tartışma içinde eleştirel mahiyette kullanılması gayet tabiidir.

DEMOKRATİK BİR CUMHURİYETTEN BAHSEDİLEMEYECEĞİ KESİN OLGULARLA ORTAYA ÇIKMIŞTIR: Ülkemizde özellikle 2017 Anayasa değişikliği ile yürürlüğe giren 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yasama, yürütme ve yargı erklerini tek bir kişi veya parti uhdesinde toplamış olması sonucunda, artık kuvvetler ayrılığından ve bunun tabii bir sonucu olarak demokratik bir cumhuriyetten bahsedilemeyeceği kesin olgularla ortaya çıkmıştır. Referandum sonuçlarına dikkat çekerek, halk iradesinin bu yönde tezahür ettiğinden bahisle elde edilen sınırsız yetkiye meşruluk kazandırmaya çalışmanın Anayasa'nın Başlangıç, 1 ila 4. maddeleri karşısında hiçbir hükmü bulunmamaktadır. Zira, yönetim şeklinin Cumhuriyet'ten uzaklaşıp, tek başlı bir sisteme doğru evrilmesi karşısında, mevcut sistemin toplum tarafından talep edilmiş olmasının veya sahip olunan yetkilerin demokratik yollarla elde edilmiş olmasının bir kıymeti yoktur.

CUMHURBAŞKANINDAN AÇIKÇA BAHSEDİLMEMİŞTİR: Soruşturmaya konu edilen 12 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığım konuşmanın geneline bakıldığında, söylemlerimin partimizde görev alan genç arkadaşlarıma, hiçbir koşulda umutlarını kaybetmemeleri, Türkiye Cumhuriyeti'ni içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi buhrandan çıkarmak için her zamankinden daha cesur ve daha gayretli olmaları konusunda telkinde bulunmaktan ibaret olduğu görülecektir. Bu minvaldeki bir konuşmanın içeriğinden suç unsuru çıkarmak mümkün değildir. Bununla birlikte konuşma içerisinde Cumhurbaşkanı'ndan açıkça bahsedilmiş veya şahsı ile ilgili herhangi bir konuya değinilmiş değildir. Bütünüyle sisteme yönelik eleştiriler içeren bir açıklamanın Cumhurbaşkanı'nın kişilik haklarına saldırı teşkil etme imkanı yoktur. Bu bağlamda matufiyet şartı gerçekleşmemiş ifadelerden dolayı hakaret suçunun oluştuğundan bahsedilemez.

'DİKTATÖR' KELİMESİ AŞAĞILAYICI ANLAMDA KULLANILMAMIŞTIR: Öte yandan, metin içinde kullandığım 'diktatör' ifadesi küçük düşürme, aşağılama kastıyla kullanılmamıştır. Bu ifadeyi kullanmaktaki amaç, işlemeyen bir sistemi gerekçeleriyle tanımlamak, cumhuriyetin temel kazanımlarını yok sayan bir sistemin demokratik yollarla değiştirilebileceğini ve Cumhuriyet'e işlerlik kazandırılabileceğini vurgulamaktır. En basit şekilde, yasama-yürütme-yargı yetkilerini, doğrudan veya dolaylı olarak tek başına kullanan kişi olarak tanımlanan 'diktatör' kelimesinin konuşma içinde kullanılması bir hitap değil, benzetmedir. Cumhurbaşkanı'nın, hükümet sıfatıyla yürütme, Meclis çoğunluğuna sahip olan siyasi partinin genel başkanı sıfatıyla yasama ve Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin tamamının seçiminde etkili olma imkanıyla yargı yetkilerine tek başına sahip olmasına yöneltilmiş bir eleştiridir.

KULLANDIĞIM SÖZLERİN SUÇ OLUŞTURMADIĞI AÇIK VE NETTİR: Nitekim, CHP Gençlik Kolları'nın düzenlediği bir toplantıda yaptığım siyasi konuşma içinde kullandığım sözlerimin suç oluşturmadığı aklı selim her yurttaş tarafından kolaylıkla tespit edilebilecek ifadeler nedeniyle hakkımda derhal soruşturma başlatılmış olması dahi tek başına, kullandığım tanımlamanın ne denli gerçeklerle örtüştüğünün kesin ve açık kanıtıdır."