Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı "Adalet Nöbetinde": "Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı "Adalet Nöbetinde": "Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz"

10.05.2022 18:59

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gezi Davası'nda verilen cezalara karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) önünde başlatılan "Adalet Nöbeti"ne katıldı. Kaftancıoğlu, “Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar. Bu nedenden ötürü de şu anda cezaevinde tutsaklar. Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilinceye kadar hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gezi Davası'nda verilen cezalara karşı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) önünde başlatılan "Adalet Nöbeti"ne katıldı. Kaftancıoğlu, "Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar. Bu nedenden ötürü de şu anda cezaevinde tutsaklar. Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilinceye kadar hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Gezi Davası kapsamında iş insanı Osman Kavala'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer sanıkların 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından TMMOB İstanbul Şubesi'nde başlatılan "Adalet Nöbeti" devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün tutulan nöbete katıldı. Burada konuşan Kaftancıoğlu, şunları söyledi:

"KENTE SAHİP ÇIKTIKLARI İÇİN CEZALANDIRILDILAR: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar. Bu nedenden ötürü de şu anda cezaevinde tutsaklar. Arkadaşlarımız olduğu için, sadece o arkadaşlarımızın hukukunu korumuyoruz. 'Arkadaşlarımız' diyorum ama hiçbirini tanımıyor da olabilirim. Bizler bu kentte yaşayan, kentin hakkını ve halkını koruyan, kollayan kişiler olarak haklı mücadele verirken haksız, hukuksuz yere tutuklanan herkesin hukuk mücadelesinin yanında olacağımız için bugün buradayız. Ülkemizde ne yazık ki siyasallaştırılmış ve araçsallaştırılmış yargı eliyle, adliyelerde adaletin dağıtılmadığı, adliyelerde cezalandırılmanın yapıldığı gerçekliğini düşününce, adalet nöbetlerinde buluşmak durumunda kalıyoruz.

HUKUKSUZLUK GİDERİLİNCEYE KADAR DAYANIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ: Bugün adalet nöbetinde, cezaevinde haksız yerde tutsak edilen arkadaşlarımıza yapılan hukuksuzluk giderilinceye kadar meslek odasının önünde devam eden adalet nöbetine, dayanışma ve destek ziyaretinde bulunuyoruz. Bundan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler hem haksız, hukuksuz yere tutsak edilen arkadaşlarımızın aileleriyle dayanışmaya hem arkadaşlarımızın meslek örgütleriyle dayanışmaya devam edeceğiz. Bu hukuksuzluklar sadece bu arkadaşlarımızla ilgili değil. Bu şekilde mağdur edilen, tanıdığımız ya da tanımadığımız bütün mağduriyetler giderilinceye kadar, yani uzun lafın kısası hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilinceye hep birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz.

NÖBETLERİ DESTEKLEYELİM Kİ BİZDEN SONRA HİÇ KİMSE BU SÜREÇLERİ YAŞAMASIN: Hakkın, hukukun yanında olan, vicdanında Gezi Davası tutsaklarına verilen cezayı bir şekilde ölçüp tarttığında ne derece vicdansızlık olduğunu hisseden, hukuksuzluk olduğu zaten aşikar da bütün kişilere, kadınlara, kurumlara sesimizin ulaştığı herkese bir çağrıda bulunmak istiyorum. Vicdanınızla birlikte, adliyelerde dağıtılmayan yargıyı adalet nöbetleriyle destekleyelim ki bu süreçleri bizden sonra hiç kimse yaşamasın."

Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı Adalet Nöbetinde : Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz
Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı Adalet Nöbetinde : Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz
Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı Adalet Nöbetinde : Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz
Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı Adalet Nöbetinde : Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz

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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Adalet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu, Gezi Mahkumiyetlerine Karşı 'Adalet Nöbetinde': 'Hukukun Üstünlüğü Yeniden Tesis Edilene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz' - Son Dakika


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