Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargı karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu beraat etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargı karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu beraat etti

26.04.2023 15:42

Yaşadığı siyasi çıkışlarla sık sık gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler sebebiyle 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen davadan beraat etti.

Bakırköy 23.Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kaftancıoğlu ile taraf avukatları katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kullandığı kelimede siyasi olarak bir sıkıntı görmediğini belirterek, "Kişi ya da kişilere hakaretten ziyade bir siyasi tespittir. Bunu neden bir kişi ya da bir kısım kişiler üzerine alınmıştır. Bunun cevabı bende yoktur" dedi.

HAKARET OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDİ

Mahkeme, sanık Kaftancıoğlu'nun konuşmasında kullandığı sözün hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, beraatine hükmetti.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmişti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet eren Kacmaz: Adaşet hak hukuk istiyoruz aynısı Atatürk seyle desem söyliyemez çünkü Atatürk demek zoruna hide aynı sözleri Mustafa Kemal söyle bak ne oluyor Cevap Yaz 6 4 Yayından Kaldır
  • Ahmet eren Kacmaz: HAKİMLER 14 ÖAYOSA GÜVENİYOR RTE GİDECEK GÖZÜYLE. ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargı karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu beraat etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargı karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu beraat etti - Son Dakika
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