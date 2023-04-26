Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargı karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu beraat etti

Bakırköy 23.Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kaftancıoğlu ile taraf avukatları katıldı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kullandığı kelimede siyasi olarak bir sıkıntı görmediğini belirterek, "Kişi ya da kişilere hakaretten ziyade bir siyasi tespittir. Bunu neden bir kişi ya da bir kısım kişiler üzerine alınmıştır. Bunun cevabı bende yoktur" dedi.

HAKARET OLARAK DEĞERLENDİRİLMEDİ

Mahkeme, sanık Kaftancıoğlu'nun konuşmasında kullandığı sözün hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini belirterek, beraatine hükmetti.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "alenen hakaret" suçunu işlediği belirtilen Kaftancıoğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesi talep edilmişti.