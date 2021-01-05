Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi - Son Dakika

Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi

05.01.2021 14:52
Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Mahkeme, duruşmanın 21 Mayıs'ta yapılmasına hükmetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

İddianameyi değerlendiren Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti. Mahkeme, duruşmanın 21 Mayıs'ta yapılmasına karar verdi.

Ne olmuştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında takipsizlik kararı verilmişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı, takipsizlik kararına itiraz etmişti. İtiraz üzerine takipsizlik kararının kaldırılmasıyla birlikte savcılık, Kaftancıoğlu hakkında iddianame düzenledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde saat 12.50 civarında aynı partiye mensup iki kişiyle birlikte Üsküdar ilçesi Kuzguncuk mahallesine geldiği ve Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evi görüş alanına alarak kendisine ait cep telefonuyla fotoğraf çektiği anlatıldı. Bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de partisinin il başkanı olan şüpheli Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi.

Fahrettin Altun'un avukatının Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek bu eylemden sonra Canan Kaftancıoğlu şahsi Twitter hesabından yayımladığı "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir, yine gidecektir. CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz" şeklindeki yazılarla atılı suçları işlediğini ihbar ettiği aktarıldı. İddianamede suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Canan Kaftancıoğlu'nun "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun, İddianame, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu hakkında 10,5 yıla kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi - Son Dakika


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