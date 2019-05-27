Son Dakika Haberleri: Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

3 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi, System.String[]
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:28 
Ekonomi
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