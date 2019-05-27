Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi
3 saat önce
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:28
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