Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz - Son Dakika

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 davasından 2'sini düşürdüğü 3'ünü onadı. Kaftancıoğlu'na siyasi yasak geleceği ve hapse gireceği iddia edilirken bu karara muhalefet cephesinden tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerini acil olarak İstanbul'a çağırırken CHP Gençlik Kolları'ndan da bir hamle geldi.

"FAŞİZME TESLİM EDECEK TEK BİR YOLDAŞIMIZ BİLE YOK!"

Gençlik kollarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. FAŞİZME TESLİM EDECEK TEK BİR YOLDAŞIMIZ BİLE YOK!" ifadelerine yer verildi.