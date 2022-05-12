Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz - Son Dakika
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Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz

12.05.2022 16:13
Yargıtay'ın Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 3 davadan toplam 4 yıl 11 ay hapis cezası kararı sonrası CHP'de hareketlilik başladı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tüm milletvekillerini İstanbul'a çağırmasının ardından CHP Gençlik Kolları da yaptığı paylaşımda, İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütünü saat 18.00'de il başkanlığına çağırdı.

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 5 davasından 2'sini düşürdüğü 3'ünü onadı. Kaftancıoğlu'na siyasi yasak geleceği ve hapse gireceği iddia edilirken bu karara muhalefet cephesinden tepkiler sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerini acil olarak İstanbul'a çağırırken CHP Gençlik Kolları'ndan da bir hamle geldi.

"FAŞİZME TESLİM EDECEK TEK BİR YOLDAŞIMIZ BİLE YOK!"

Gençlik kollarının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul'da bulunan tüm gençlik örgütümüzü saat 18.00'de il başkanlığımıza çağırıyoruz. FAŞİZME TESLİM EDECEK TEK BİR YOLDAŞIMIZ BİLE YOK!" ifadelerine yer verildi.

Kaftancıoğlu kararına tepkiler büyüyor! CHP Gençlik Kolları'ndan çağrı: Tüm gençlik örgütünü il başkanlığına çağırıyoruz
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Canan Kaftancıoğlu, Güncel, Son Dakika

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