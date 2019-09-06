Kaftancıoğlu: Kararlar duruşma salonlarında değil, saray odalarında alınıyor
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra adliye önünde açıklama yaptı. İsim vermeden yönetime mesaj gönderen Kaftancıoğlu, “Açılan davalarda kararlar duruşma salonlarında değil saray odalarında alınıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:15
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