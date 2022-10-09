Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak! - Son Dakika
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Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak!

09.10.2022 17:22
Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in Esenyurt’ta düzenlenen festivalde sahneyi basması için, “Halka ve sanatçıya yapılan saygısızlığın haddi hesabı yok! Kürsü basıp festival sabote etmek ve ardından da festivali iptal ettirmeye çalışmak! Halktan değil bozuk düzenden cesaret alanlar, Esenyurt halkının iradesine saygı duyacaksınız. Nokta” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in Esenyurt'ta düzenlenen festivalde sahneyi basması için, "Halka ve sanatçıya yapılan saygısızlığın haddi hesabı yok! Kürsü basıp festival sabote etmek ve ardından da festivali iptal ettirmeye çalışmak! Halktan değil bozuk düzenden cesaret alanlar, Esenyurt halkının iradesine saygı duyacaksınız. Nokta" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in Esenyurt'ta düzenlenen 'Kardeş Kültürler Festivali'nde konuşma yapmasına izin verilmediği gerekçesiyle sahne basmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Konuyla ilgili haberi alıntılayan Kaftancıoğlu'nun, açıklaması şöyle:

"Halka ve sanatçıya yapılan saygısızlığın haddi hesabı yok! Kürsü basıp festival sabote etmek ve ardından da festivali iptal ettirmeye çalışmak! Halktan değil bozuk düzenden cesaret alanlar, Esenyurt halkının iradesine saygı duyacaksınız. Nokta."

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Kaynak: ANKA

Arzu Erdem, Esenyurt, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu: Kürsü Basıp Festival Sabote Etmek ve Ardından da Festivali İptal Ettirmeye Çalışmak! - Son Dakika

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