Son Dakika Haberleri: Kaftancıoğlu'na  9 yıl 8 ay 20 gün cezası (1)
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Kaftancıoğlu'na  9 yıl 8 ay 20 gün cezası (1)

1 saat önce

SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay,...

Kaftancıoğlu'na  9 yıl 8 ay 20 gün cezası (1), System.String[]
SOSYAL medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımları nedeniyle yargılanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay,   "Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 8 ay, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 2 yıl 8 ay olmak üzere toplam 9 yıl 8 ay 20 gün cezasına çarptırıldı. Mahkeme tutuklama kararı vermedi.

Görüntü Dökümü:
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-Kaftancıoğlu'nun adliyeye giriş görüntüleri

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Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:57 Kaynak: DHA
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