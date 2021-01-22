Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi

22.01.2021 15:12

Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye...

Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle yeni bir iddianame düzenlendi.

Kaftancıoğlu tarafından 'azmettirildi' iddiası

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 tarihinde saat 12.50 civarında aynı partiye mensubu iki kişiyle birlikte Üsküdar Kuzguncuk mahallesine geldiği anlatıldı. Burada bulunan Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanı olan Fahrettin Altun'un ile ailesi tarafından kullanılan bahçeli evin fotoğrafını çektiği, bu şekilde kayda aldığı görüntüyü de şüpheli Canan Kaftancıoğlu' göndermek suretiyle ifşa ettiği belirtildi. Müşteki Altun'un avukatının savcılığa başvurarak, Suat Özçağdaş'ın eyleme şüpheli Canan Kaftancıoğlu tarafından azmettirildiğini belirtip şikayetçi olduğu aktarıldı.

Suçlamaları kabul etmedi

Şüpheli Kaftancıoğlu'nun savunmasında, 'Suat Özçağdaş'ın siyasi görevi gereği kentteki hukuka aykırı yapılaşmayı kontrol ettiğini, müştekiye ait evin fotoğraflanması yönünde Özçağdaş'a hiçbir telkinde bulunmadığını, iddiaların asılsız olduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini' belirttiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında iletişim kayıtları ve Suat Özçağdaş'a ait telefonun incelenmesi sonucu Kaftancıoğlu'nun şüphelinin eylemini gerçekleştirmesine azmettirdiğine dair veri bulunmadığı belirtildi. Bu nedenle Kaftancıoğlu hakkında delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği, itiraz üzerine kararın kaldırıldığı, bu durumda şüpheli hakkında kamu davası açma zarureti doğduğu aktarıldı.

6 yıla kadar hapis istemi

Dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği ancak tarafların uzlaşma teklifini kabul etmediklerinin belirtildiği iddianamede, şüpheli Canan Kaftancıoğlu'nun "özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse Kaftancıoğlu'nun yargılanmasına başlanacak.

10,5 yıla kadar hapsi istenmişti

Öte yandan, Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesine ilişkin "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından toplamda 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. CHP Üsküdar Başkanı olan Suat Özçağdaş hakkında ise "özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi
Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi
Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi
Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, Fahrettin Altun, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor'da Joao Pereira kadro dışı bırakıldı 3 milyon yıllık mağaranın duvarları yazı tahtasına döndü! Gelen giden aşkını kazımış Son Dakika! Erdoğan'dan "Restoran ve kafeler yeniden açılacak mı?" sorusuna yanıt: Esneme olabilir, Kabine'de gündeme alacağız Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 10 milyon dozluk ikinci parti aşılar bu hafta sonuna kadar gelebilir Üzerine "Sahtekar insanların eseriyim" notunu yazdığı parayı dükkanına astı Temizlik çalışanının fişini çektiği dondurucuda bulunan 1900 doz korona aşısı kullanılamaz hale geldi Günlerdir Müge Anlı'da aranan katil kendisi çıktı, cinayeti canlı yayında itiraf etti AK Partili Miroğlu'nun iddiası sosyal medyada gündem oldu: Biden Kürtmüş, gerçek adı da Cımoyê Bahattîn Ağa imiş
Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı Meteoroloji ve NASA'dan sonra bir su kıtlığı uyarısı da Dünya Yaban Hayatı Fonu'ndan: Türkiye'de kritik seviye aşıldı         
15:05
Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı Bu halinden eser kalmadı! Survivor'ın asi kızı Sabriye değişimiyle şaşırttı         
14:43
Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı Emekli polis, iki kuruş için kağıt toplayıcısını pompalıyla kurşunladı         
14:02
Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Kan donduran çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
14:01
Öldürdükleri DEAŞ mensubunun cesedini dikkati çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar Öldürdükleri DEAŞ mensubunun cesedini dikkati çekmemek için tekerlekli sandalyeyle evden çıkarmışlar         
13:53
Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu Koronavirüsü yenen genç doktor evinde ölü bulundu         
13:14
Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı Çatıda ayağı kayan bina görevlisi, yağmur suyu oluğu sayesinde hayatta kaldı         
13:08
Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün: Ayçiçeği yağı fiyatlarında düşüş bekliyoruz         
12:55
Bu kare Bu kare "Her şeyin fazlası zarar" sözünün hayattaki karşılığı! Alkolü fazla kaçıranların düştüğü haller güldürdü         
12:05
Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü Hasta yakınları güvenlik görevlilerine saldırdı, hastane bahçesi savaş alanına döndü         
11:00
Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar Uydudan çekilen fotoğraflardan Afrika fillerini saydılar         
10:52
Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü Ivana Sert, sevgilisine aşkını ilan ederken yaptığıyla hem mide bulandırdı hem güldürdü         
10:49
Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın Denize atlayan vatandaşın geride bıraktığı mektup yürek dağladı: Çocuklara sahip çıkın         
10:32
Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı Döner fabrikasındaki skandala Bakanlık el atınca videoda kahkahalar atan şahsın suratı asıldı         
10:18
İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada İşten eve erken gelen kadın, kendisini aldatan erkek arkadaşını başka bir kadınla bastı! O anlar kamerada         
09:30
Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone Ukrayna önce Türk SİHA'sı satın aldı sonra SİHA'ları yok edecek silah geliştirdi: Cobra-AntiDrone         
08:58
Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi Mahmut Tuncer'in popçu kızı Gizem Tuncer her öğün yumurta yiyerek 40 kilo verdi         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2021 15:53:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaftancıoğlu'na, 'özel hayatın gizliliğini ihlale azmettirme'den 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei